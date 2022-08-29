مفاجأة .. ماء البصل يحمل هذه الفائدة .. لن تتوقعوها !!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ثبت أن ماء البصل يعزز الصحة العامة للجسم، ويساعد على التخلص من الدهون الزائدة، حيث يعد البصل من الأطعمة الصحية، التي تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن أو تعزيز المناعة.
ويعمل ماء البصل على تنظيف الجسم من الداخل، وبالتالي تعزيز بكتيريا الأمعاء المسؤولة عن الهضم، وتحسن الصحة العامة للجسم.
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ومن فوائد ماء البصل لخسارة الوزن أنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون، ولكنه مليء بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة المعروفة بتحسين التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن.
وينصح خبراء الصحة، بشرب ماء البصل على معدة فارغة قد يساعد في التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم، ويتم استخراج ماء البصل عن طريق تقشير القشرة الخارجية للبصلة و طحنها في الخلاط مع بعض الماء، مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل وتصفية قطع البصل من الماء، وتناوله ملعقة من الخليط كل صباح.
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