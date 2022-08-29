المرور السعودي ساهر يعلن عن بدء رصد هذه المخالفات الجديدة .. تعرف عليها!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - المرور السعودي قبل ايام اعلن كشفه عن نظام جديد خاص بالرصد الآلي (ساهر) لمخالفات لوحات المركبات غير السعودية، كما انه شدد على أهمية الحرص على اتباع تعليمات وأنظمة المرور في الاراضي السعودية "لسلامتك وسلامة سالكي الطريق". وفي انفوجراف قام المرور بنشره على حسابه الرسمي في "تويتر" : " احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية". اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

ووضح المرور في انفوجراف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية".

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