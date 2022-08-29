معلومات وحقائق عن زيت الزيتون تعرف عليها . . !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يستخدم زيت الزيتون في صلصة السلطات، وطهي الوجبات، ولكن العديد من الأشخاص يمتنعون عن استخدامه للطهي أو القلي، ويفضلون استخدام زيت دوار الشمس كبديل عنه، وذلك خوفاً من تسببه بأمراض خطيرة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم الحقائق الخاصة بزيت الزيتون. حقائق عن زيت الزيتون

انتشرت خرافات خاطئة خاصة بزيت الزيتون، وهي أن زيت الزيتون غير مناسب للقلي، ولكن ذلك غير صحيح، فـ زيت الزيتون البكر الممتاز مناسب للقلي، ورغم أنه يحتوي على نقطة دخان أقل من عباد الشمس أو زيت بذور اللفت، فإنه يمكن تسخينه إلى 165 إلى 180 درجة مئوية.

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وانتشرت خرافة أيضاً تشير إلى أن صلاحية زيت الزيتون طويلة الأمد، ولكن هذا غير صحيح، فتستمر صلاحيته حتى عامين، كما أن طريقة الخزن الخاطئة تحت أشعة الشمس المباشرة قد تغير من طعمه ورائحته في وقت أسرع، إذ يصبح زنخاً، أما زيت الزيتون البكر عالي الجودة فيفقد نكهته بعد نصف عام تقريباً حتى لو كان لا يزال صالحا للاستعمال.

وأيضاً توجد خرافة تقول إنه يجب أن يكون طعمه واحداً، حيث أكد خبراء الطعام أن هناك اختلافات دقيقة بين أنواع زيت الزيتون، فتلك المصنعة في إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا لا تختلف في اللون فقط وإنما لها رائحتها وطعمها الخاص والمميز.

والجدير بالذكر أن الأنواع البكر العالية الجودة من زيت الزيتون تحتوي على مواد مرة تمنح الأطباق والوجبات نكهة مميزة وفريدة، كما أن هذه المواد المرة جيدة للغاية لصحة الإنسان لاحتوائها على مضادات الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على هضم الدهون.