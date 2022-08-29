نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بياض رباني بوصفة منزلية سحرية لتبييض الجسم واهم المناطق في جسم المرأة وإزالة أي بقع وأسمرار على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - سواد الجسم من المشاكل التي تسبب العار لكثير من الفتيات والنساء، وهذه المشكلة تجعلهن يبحثن عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الجسم، حيث تلجأ الكثير من الفتيات لاستخدامات مختلفة تعمل على تبييض الجسم، مثل استخدام المساج واستخدام الاجهزة مثل الليزر التي تعمل على تفتيح الجسم بشكل كبير ولكن مع مرور الوقت ستلاحظين بعض المشاكل المختلفة مثل ظهُور الحساسية وعيوب البشرة لذلك علينا استخدام وصفات كَمْا تعاني منها بعض الفتيات.

مشكلة تسمير المناطق الحساسة، حيث تستخدم الكثير من الفتيات وصفة واحدة لتفتيح الجسم ووصفة أخرى لتفتيح المناطق الحساسة، لذلك علينا استخدام وصفة آمنة لتفتيح المناطق الحساسة والجسم معًا بطريقة قوية.

اقرأ ايضاً:

مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه



وهِيْ من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم وتعمل على تبييض المناطق الحساسة.

هِيْ وصفة الليمون النشوية، وهِيْ محَلْية الصنع، حيث تساعد هذه الوصفة الطبيعية على إزالة القشور والبقع الداكنة الموجودة فِيْ هذه المناطق وتعمل على تفتيح الجسم بشكل ملحوظ، ولتحقيق النتيجة التي تريدها، سنقدم لك فِيْ موقعنا موقع إلكتروني طريقة لعمل وصفة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة نقدم لك مكونات هذه الوصفة حتى تحصلي على نتيجة مذهلة.

مكونات لعمل وصفة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة

كَمْية مناسبة من النشا مناسبة لحجم الجسم.

كَمْية عصير الليمون تتناسب مع كَمْية النشا.

خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمس ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة عمل وصفة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة

قبل تحضير هذه الوصفة، يجب أولاً استخدام بخار الماء الذي يفتح مسام الجسم.

بعد فتح تلك المسام، نحضر هذه الوصفة وهِيْ تحضير وعاء كبير ووضع كَمْية مناسبة من النشا فِيْه تتناسب مع حجم الجسم، وإضافة كَمْية من عصير الليمون تتناسب مع كَمْية النشا وخلطها.

يخلط البعض هذين المكونين معًا، ويضيفون خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، ويضافون خمس ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو، ويضافون ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي ويقلبون مرة أخرى حتى يصبح المزيج ناعمًا.

بعد إزالة هذه المكونات، ضعيها على الجسم وافركيها جيدًا حتى يتم إزالة الجلد الميت والقشور نهائيًا، مع التركيز على المناطق الحساسة، وترك هذه الوصفة على الجسم لمدة ساعة.

بعد ذلك الوقت، افركي هذه الوصفة على جسمك ثم اغسلي الجسم جيدًا بالماء البارد حتى يصبح الجسم نظيفًا.