طبيب بريطاني يكشف عن أسرع طريقة لإنقاص الوزن باستخدام قشر فاكهة شهيرة !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف طبيب التغذية البريطاني مايكل موسلي، أحد أهم الأطباء المتخصصين في مجال "فقدان الوزن" عن نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن بشكل سريع، مشددا على اهمية تناول المزيد من قشر الموز باعتباره أسرع طريقة للحصول على الوزن المناسب، وفقا لصحيفة "إكسبرس".

يعتبر الموز مفيدا للغاية لأنه يحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة والفيتامينات والمعادن ، مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

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يضيف موسلي: قد يكون لهذه العناصر الغذائية عددا من الفوائد الصحية مثل صحة الجهاز الهضمي والقلب، مؤكدا أنه يجب تحديد كمية ثابتة يتم تناولها بشكل يومي.

يشير إلى أن التنوع في تناول الفاكهة أمر هام جدا ولكن بعض الأشخاص يريدون تناول نوعا واحدا فقط، مضيفا: "إذا كان الأمر كذلك فإن أفضل خيار هو الموز".

يشتهر الدكتور مايكل موسلي بأنظمته الغذائية السريعة لفقدان الوزن واكتسبت تلك الطرق الكثير من المتابعين الذين نجحوا في التخلص من الكيلوجرامات ويظهر "موسلي" بانتظام في هذا الصباح والبرامج التلفزيونية الأخرى في جميع أنحاء العالم لتقديم أحدث نصائحه لفقدان الوزن .