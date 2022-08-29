هذا ما يحدث لمرضى القلب عند تناول البيض .. مفاجأة غير متوقعة !!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت أخصائية التغذية الروسية ألكسندرا رازارينوفا، إنه يجب على مرضى القلب، والأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، تناول بيضة واحدة في اليوم بمعدل 3 - 4 مرات في الأسبوع، فقط. وحذرت خبيرة التغذية، من الإفراط في تناول البيض لأنه يؤدي إلى ردود فعل حساسية واضطراب عمل الجهاز الهضمي، وفقا لموقع eatthis. اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

وبالنسبة إلى الشخص السليم، أوضحت أنه يمكن أن يتناول في اليوم 5-6 بيضات في الأسبوع، فقط للحفاظ على الصحة.

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