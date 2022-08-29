نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نرمين الفقي… بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نرمين الفقي صورا جديدة لها في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نرمين الفقي بلوك صيفي أنيق، حيث ارتدت فستاناً قصيرا منقوش باللون الأخضر و الابيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

و علقت قائلة : صباح الخير و السعادة علي الجميع.

وخرجت أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد ارتباط الفنانة نيرمين الفقي ،بؤجل اعمال مصرى وإعلان خطبتهما من خلال مقاطع لفيديوهات قديمة توحي أنها تتحدث عن ارتباط جديد، مما دفع الفنانة للرد على تلك الشائعة عبر كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكدت أنها مجرد شائعات.