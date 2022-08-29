نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نسرين طافش… تداعب جمهورها بإطلالة مميزة عبر ”انستجرام” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تستمع الفنانة السورية نسرين طافش بإجازتها الصيفية، التي تقضيها في فرنسا، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها لـ باريس، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت نسرين في الصور، وهى تتجول في شوارع باريس وتألقت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مكشوف، باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد “جوقة عزيزة” شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.