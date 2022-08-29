شاهد .. ميريام فارس ولعت شباب السعودية بجمبسوت من غير بطانة ومتابع: المستخبي بان

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - شفاف ولا بطانة.. ميريام فارس تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة في السعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ميريام فارس، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الجيميرز بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت ميريام فارس في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا اكمام مكشوفة، واتسم التصميم بألوانه المبهجة التي جمعت بين اللون البرتقالي و الأزرق و الموف أيضا، كما تميز بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل.

حمل جمبسوت ميريام فارس في حفل السعودية توقيع مصمم الأزياء جان بيير خوري، لكن أتسم بنطلون الجمبسوت أن تم تبطينه بلون الجسم ولكن أعتبره البعض شفاف.

تزينت ميريام فارس بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من أناقتها إطلالتها المميزة، بالإضافة إلي ذلك نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريام فارس في حفل السعودية، على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.