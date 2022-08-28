ياسمين الخطيب… تثير الجدل بإطلالة بالهوت شورت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الكاتبة ياسمين الخطيب، بإطلالة جريئة ومميزة، حيث تألقت بشورت قصير من الجينز باللون الأزرق، ونسقت معه توب باللون الأبيض، واكملت إطلالتها بكارديجان باللون الأزرق ليبرز عن جمالها.

كما نسقت ياسمين الخطيب، حذاء رياضي باللون الأبيض، ومعه حقيبة يد باللون الجملي لإكمال ظهورها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة مع أحمر للشفاه باللون البينك اللامع، ووضعت تظارة شمسية باللون الأسود لاكمال اللوك.

واختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابيه وناعمة تبرز جمالها.