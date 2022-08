نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إحذر تناول هذا المشروب حتى لو كنت ستموت عطشا لأنه يسبب نوبة قلبية قاتلة قد تؤدي للوفاة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكر تقرير لموقع Eat this Not that عادات للشرب يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بأمراض القلب، بالإضافة إلى ما يمكنك تناوله بدلاً من ذلك.

العصائر عالية السعرات الحرارية

وأحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب هو زيادة الوزن أو السمنة، لذا فإن شرب العصائر أو العصائر المخفوقة التي تحتوي على 600 أو 800 سعرة حرارية يمكن أن يزيد بالتأكيد من خطر زيادة الوزن.

فبدلاً من ذلك ضع في اعتبارك حجم العصير أو المخفوق (عادةً ما يكون حجم 12 أونصة سائلة جيدًا). أضف مكونات منخفضة السعرات الحرارية مثل السبانخ والفاكهة والحليب قليل الدسم أو خالي الدسم.

مشروب جوز الهند

يعتبر جوز الهند (كما هو الحال في الزيت أو كمشروب) من الدهون المشبعة التي ثبت أنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار LDL.

وبدلاً من ذلك اختر الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم أو مجموعة متنوعة من المشروبات النباتية مثل اللوز والشوفان والأرز التي لا تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، إن وجدت.

مشروبات الخضراوات المعلبة

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم (الملح) إلى زيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبدلاً من ذلك اختر عصائر نباتية منخفضة الصوديوم بنسبة 100٪ والتي يتم احتسابها ضمن مدخولك اليومي من الخضروات وانتبه لمقدار مشروبك.