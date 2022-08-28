فوائد بذور اليانسون وآثارها الجانبية.. تعرف على التفاصيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعد بذور اليانسون من المشروبات الهامة في ظل البرد القارس، و أيضا يساعد في علاج الكثير من الأمراض، ويساعد أيضا على التخلص من نزلات البرد و يعد من المشروبات الأساسية، التي ينصح بها في احتقان الزور وغيرها، ومن خلال التقرير سوف نتعرف على فوائد اليانسون.

بدأت زراعة اليانسون منذ 4000 عام على الأقل، يساعد في علاج الجهاز الهضمي وأيضا الحماية من آلام الأسنان وأيضا يساعد على التنفس وتخفيف الألم ويخفف العطش، وأيضا يستخدم في صناعة العطور والكريمات ويوضع في بعض الحلوى عرق السوس، وأيضا يستخدم في صناعة الزيوت التجارية.

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مقاوم للانتفاخ



من المتعارف عليه ان اليانسون يساعد على تخفيف السعال وطرد البلغم وطارد للريح وقادر على تقليل الانتفاخ ويساعد على استقرار الجهاز الهضمي في حالة الاستخدام بشكل يومي.

يستخدم للأطفال



يعد في طب الأطفال الينسون هام حيث يستخدم كمضاد للانتفاخ ومطهر للمعدة وعلاج السعال والربو والتهاب الشعب الهوائية.

استخدامات زيت اليانسون



حيث تم استخدامه في بعض العلامات التجارية لعلاج الجرب والقمل والصدفية.

الحمل والرضاعة



ينصح الحوامل بالابتعاد عن استخدامها بشكل مفرط أثناء فترة الحمل لأنه يمكن أن يتسبب في الإجهاض باعتباره مجهض مشهور.



الآثار الجانبية له



حيث يمكن أن يتسبب اليانسون في ردود فعل تحسسية للجلد والجهاز الهضمي.

اضرار زيت اليانسون



قد يؤدي تناول الزيت إلى القئ والنوبات المرضية.