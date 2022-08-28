7 مشروبات لا غنى عنها لمرضى السكري وهذا المشروب الطبيعي هو افضلها جميعا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتاج مريض السكري خلال شهر رمضان إلى اتباع حمية غذائية معينة، خاصة تلك التي تحتوي على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية في وجبتي الإفطار والسحور، نظرًا لتعدد الفوائد التي تقدمها للجسم، فضًلا عن بعض المشروبات الصحية المفيدة لمرضى السكري.

ومن أجل صيام صحي وآمن

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1- الماء

يعتبر الماء هو الخيار الأفضل لمريض السكري، لأنه لن يرفع مستويات السكر في الدم ، فضًلا عن دوره في تخليص الجسم من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، حيث يوصي معهد الطب الرجال البالغين بشرب حوالي 13 كوبًا من اليوم والنساء تشرب حوالي 9 أكواب.

2- الشاي الأحضر

أظهرت إحدى الأبحاث الطبية، أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على الصحة العامة، فضًلا عن دوره في التقليل من خطر الإصابةبمرض السكري من النوع الثاني، ومع ذلك يفضل تناوله دون إضافة السكريات.

3- شاي الاعشاب

أنواع الشاي العشبي مثل البابونج والكركديه والزنجبيل وشاي النعناع كلها خيارات ممتازة لمرضى السكري، فلا يقتصر الأمر على خلو شاي الأعشاب من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر، ولكنه غني أيضًا بمركبات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، بما في ذلك الكاروتينات والفلافونويد والأحماض الفينولية.

4- القهوة

كشفت دراسة أن شرب القهوة قد تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ووجد الباحثون أن مستوى الخطر انخفض بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين يشربون من 2 إلى 3 أكواب في اليوم ولكن دون إضافة السكر.كما هو الحال مع الشاي، فمن المهم أن تظل القهوة غير محلاة، فقد يؤدي إضافة الحليب أو الكريم أو السكر إلى القهوة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية الكلية وقد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

5- الحليب قليل الدسم

يحتوي الحليب على فيتامينات ومعادن مهمة خاصة لمريض السكري، لكن يفضل دائمًا اختيار تلك الأنواع غير المحلاة أو قليلة الدسم، فضًلا عن الالتزام بما لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا.

6- العصائر الخضراء

يمكن أن تكون العصائر الخضراء ممتازة لمريض السكري خاصة في ظل قدرتها على الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث يمكن تجربة عصائر مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرفس واستخدمها مع بعض مسحوق البروتين وقليل من الفاكهة للحصول على عصير صحي منزلي الصنع.

7- عصير ليمون

يمكن بسهولة تحضير عصير الليمون الخالي من السكر في المنزل باستخدام القليل من المكونات البسيطة للحصول على مشروب منعش ولذيذ منخفض الكربوهيدرات.