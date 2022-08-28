فيفي عبده… تستعرض جسمها بوصلة رقص فاضحة فى البلكونه .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث أدت وصلة رقص جريئة.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بـ جمبسوت أسود وهي ترقص على أنغام أغنية “الغزالة رايقة”.

وشاركت فيفي عبده فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب شيرين رضا وكل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

Source link