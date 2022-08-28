ليلى علوي… تثير الجدل بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ليلى علوي، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في البحر.

وتألقت الفنانة ليلى علوي، بفستان قصير فوق الركبة باللون اللبني الفاتح، ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميز بتفصيلة مميزة .

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت الفنانة ليلى علوى في الماكياج على الالوان الترابيه التي تكشف عن جمالها واناقتها

كما نسقت قبعه باللون البيج مع الفستان لاكمال اطلالتها المميزة.

كما اختارت ليلى علوى، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.