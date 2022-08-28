بطولة منى زكي .. تسريب مشهد فاضح تسبب فى رفض الرقابة فيلمها الجديد بعد ازمة فيلم “أصحاب ولا أعز” .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المخرجة هالة خليل عن رفض الرقابة على المصنفات بمصر إجازة فيلم ” شرط المحبة” الذي تقوم ببطولته منى زكي و إياد نصار .

وقالت هالة إن الرقابة رفضت إجازة العمل وطلبت عرضه على لجنة دينية فقهية كونه يناقش بعض الموضوعات التي قد تختلط بالدين وتحتاج لرأي الفقهاء .

وأشارت إلى أن الفيلم تمت إجازته قبل ذلك من قبل لجان دينية على رأسها أستاذ الفقه المقارن سعد الدين الهلالي .

وأضافت: لا أعرف لماذا يتعنت معي رئيس الرقابة؟ .. هل لأن منى زكي و إياد نصار قاما ببطولة فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي شهد أزمة الملابس الداخلية؟ .. لا أظن ذلك لأن الفيلمين مختلفين .. لكني أيضا لا أفهم سبب وقف تصوير الفيلم حتى الآن .

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