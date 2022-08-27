هيفاء وهبي… بفستان جريء يشعل مواقع التواصل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها بمجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت وهي ترتدي فستان أبيض قصير، وحذاء صيفي مختلف بشكلٍ غريب، وشنطة من الخوص وعلقت هيفاء وهبي على الصور قائلة: “صباح الخير”.

وكانت قد أحيت هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا يوم 5 من شهر أغسطس الجاري بمدينة العلمين، وتصدرت التريند بعد ظهور مؤدي المهرجانات حمو بيكا معها في الحفل.

يذكر أن هيفاء وهبي، حققت نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة “تيجي” التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

حيث حققت 15 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها، وهي من كلمات: أحمد عبدالنبي، ألحان: غريب، إنتاج موسيقي محمد عمار، ميكس وماسترنج: سليمان دميان وإخراج: سليم الترك.