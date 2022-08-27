عروس … تثير الجدل برقصها بالبكيني في تونس .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - في واقعة غريبة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس تونسية ترتدي “بيكيني” وترقص بطريقة “أكروباتية”.

وتم نشر مقطع فيديو من حفل زفاف، قيل إنه أقيم في تونس، يظهر العريس وهو يشاهد عروسه تتمايل وتلعب “أكروبات”.

في بداية الفيديو، توجهت العروس إلى عريسها ونزعت إزارا كانت تربطه حول خصرها ووضعته حول عنقه، لتكشف عن ملابسها الداخلية.

وبعد ذلك، سحبت العروس عريسها بالإزار حول عنقه، ثم تركته لأداء رقصات على عمود، في مشهد أثار إعجاب الحضور.

أثار مقطع الفيديو سخط الكثيرين على سوشيل ميديا الذين أطلقوا عليها اسم عروس البكيني، إلا أنه أثار إعجاب البعض الآخر.

وأظهرت معظم التعليقات دهشة أصحابها بتصرف العروس وملابسها في حفل الزفاف.

وقال متابع: “صدق من قال أن الجاهلة إذا قرأت عن الحرية خلعت ملابسها”

في المقابل، دافع آخرون عن العروس، وكتبت متابعة: “طب ما ممكن يكون هي بترقص الرقص دا في حياتها يعني دي رياضتها المفضلة”

وأضافت: “البنية واضحة وصريحة وقابلين بعضهم ويحبو بعضهم مش متخبيين، وعندهم من الجرأة بأن يظهروا على السوشيال ميديا، هما تصرفوا على طبيعتهم”.