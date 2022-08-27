ريم البارودي…اغرب ظهور بالبجامه السوداء داخل الدولاب .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحظى الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ باهتمام عدد كبير من المتابعين، وهي في المقابل تدأب على نشر صور لها من جلسات تصوير مختلفة تنال دائماً إعجاب جمهورها بسبب جمالها ورشاقتها وجرأتها.

فبعد أن وثقت منذ شهر قضاءها يوماً جميلاً على البحر ونشرها صورها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بلباس بحر باللون الموف أظهر جمال قوامها، ها هي اليوم تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة، إذ اختارت ارتداء بيجاما سوداء من الساتان بكمين طويلين وجلست على الأرض متربّعة داخل خزانة ملابسها وأرفقتها بتعليق:”أسمك بي إن استطعت”، لتحظى الصورة باستحسان عدد كبير من زملائها ومحبيها، وقد علقت كل من الإعلامية المصرية ​ياسمين الخطيب​ مشيدة بجمال البارودي، وكذلك الممثلة المصرية نيرمين ماهر التي عبرت عن إعجابها في تعليق.