عمرو دياب… يظهر بشكل غريب يصدم الجمهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - صدم الفنان المصري عمرو دياب جماهيره خلال ظهوره الأخير مع ابن الإعلامية المصرية شيريهان أبو الحسن على شواطئ الساحل الشمالي في مصر.

وظهر عمرو دياب مع ابن الإعلامية المصرية شيريهان أبو الحسن وهو يرتدي حلق أذن وهو ما عرضه لانتقادات واسعة.

وانتشرت حالة من الجدل بين الجماهير والمتابعين بسبب اندهاشهم من ارتداء النجم المصري لحلق وأنه يعتاد على الظهور بإطلالات غريبة على المجتمع المصري.