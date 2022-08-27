اعتقال مطربة مشهوره بسبب فعل هذا الأمر الخطير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد استهانتها بالإسلام ودعمها المثلية، اعتقلت الشرطة التركية نجمة البوب «جولشان» بتهمة “التحريض على الكراهية والعداوة” بسبب سخريتها من المدارس الإسلامية في تركيا.

وألقت الشرطة في تركيا القبض على المغنية ومؤلفة الأغاني «جولشان جولاكوغلو» داخل منزلها في العاصمة التركية إسطنبول لاستجوابها حيث تم اعتقالها رسميًا في وقت متأخر من يوم الخميس، ثم اقتيادها إلى السجن على ذمة المحاكمة.

استندت التهم إلى جملة ساخرة القتها جولشان خلال حفل موسيقي أبريل الماضي في اسطنبول، حيث قالت ساخرة إن “انحراف” أحد موسيقييها بسبب تخرجه من مدرسة دينية إسلامية.

تسببت الجملة في غضب عارم وجدل في تركيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعليق المطربة مع هاشتاج يدعو إلى اعتقالها.

اعتذرت المطربة المسلمة التي كانت دائمًا موضع انتقاد بسبب ملابسها الكاشفة ورفعها علم المثليين (الشواذ) في حفل موسيقي، لجمهورها عن الإساءة التي تسببت بها النكتة لكنها قالت إن تعليقاتها اقتضبها أولئك الذين يريدون تعميق الاستقطاب في البلاد.