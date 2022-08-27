راغب علامة… 3 صور تثير الجدل أبرزها ” راقصات الساحل” .. شاهد الان

أثار الفنان راغب علامة الجدل خلال الأسبوع المنصرم، بعدة صور لاقت انتشارًا واسعًا وجعلته حديث السوشيال ميديا كان آخرها صورته من حفل الساحل الشمالي.

أولى الصور عندما أثار السوبر ستار راغب علامة، جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بظهوره مع زوجة السفير العراقي في الأردن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق وقتها علامة على الصورة عبر برنامج “مانشيت” وقال: “تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصًا أنه سفير دولة مثل العراق”، مضيفًا أن “العراق بلد الفن والذوق والكرم، والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”.

ثاني الصور المثيرة للجدل هو ظهوره برفقة المطرب حسام حبيب وغناؤه معه في الساحل الشمالي، حيث أظهر دعمه الكبير له في قضيته أمام المطربة شيرين عبدالوهاب والتي تجمعها علاقة قوية براغب ممتدة منذ سنوات عديدة.

والصورة الثالثة لعلامة كانت عندما رقص بشكل مثير مع إحدى الراقصات خلال حفله الأخير، وسط جدال كبير من قبل محبيه الذين علقوا على الصورة بكلمات أظهرت استغرابًا كبيرًا منهم حول ما فعله علامة.

كان قد أحيا الفنان راغب علامة واحدة من سهرات العلمين الجديدة على شاطئ “Notch” بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

وحرص علامة في بداية الحفل على إبداء إعجابه بإنشاءات العلمين الجديدة التي تزداد جمالًا بجمهوره، ثم انطلق ليقدم عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “سنين رايحة”، “نسيني الدنيا”، “أنا ما بهزرش”، بالإضافة إلى “ممكن أزعلك”، “تعاليلي” وغيرها التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية للروسيتين أوكيانا وديانا على مدى أكثر من ساعتين متتاليتين.