نميمة الساحل: سلمي أبو ضيف جننت شباب الساحل بالمايوه ومقضياها رقص ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 27 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف ، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت سلمى أبو ضيف بلوك جريء حيث ارتدت مايوه قطعة واحدة وشورت قصير، ولاقت الصور تفاعلا كبيراً من جمهورها عبر السوشيال ميديا

وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل مع النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، محمد علاء، تامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر سلمى أبو ضيف، في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي الاختيار 3 وسوتس بالعربي، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل راجعين يا هوى والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.





