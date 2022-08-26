نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سارة سلامة … بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها بالمايوه على البحر على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها بأحدث إطلالاتها أثناء قضاء إجازتها الصيفية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.



وبدت سلامة بإطلالة مثيرة وجذابة مرتدية كاش مايوه شبيكة، باللون البني، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا وراء ظهرها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مستخدمة الكحل والماسكرا السوداء مع لون البينك الفاقع في الشفاة” .

آخر أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني ، ومسلسل “إسعاف يونس” تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل،وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبيرصبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.