ياسمين الخطيب… بإطلالة جريئة بفستان مثير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت ياسمين الخطيب ضجة كبيرة بنشرها صور جديدة لها ارتدت من خلالها فستان أزرق قصير .

وعلقت ياسمين على الصور قائلة: “صباح الفل والياسمين”، وحصدت إطلالتها الجديدة إعجاب الآلاف من متابعيها .

وكانت ياسمين الخطيب أكدت أنها لا تتبع حمية غذائية محددة ولكنها تتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنها تميل للطعام المسلوق.

وكشفت ياسمين الخطيب عن أسرار جمالها وقالت: “ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي”.

وكانت الكاتبة ياسمين الخطيب تمكنت في تصدر التريند طوال الأيام الماضية بسبب إطلالاتها المثيرة للجدل التي تبرز أناقتها وجمالها وتركز على انوثتها .