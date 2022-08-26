شاهد .. مايوه رانيا يوسف الشفاف يضعها في موقف محرج ومتابع: شفنا كل حاجة

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 26 أغسطس 2022 03:41 مساءْ - نشرت الفنانة رانيا يوسف صوراً جديدة تستعرض من خلالها أناقتها، خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي في مصر.

وأطلت رانيا يوسف بكاش مايوه شفاف باللون الأبيض، وقبعة مناسبة للبحر باللون البيج، وعلقت على الصور قائلة: "اتبع قلبك، ولكن هذا عقلك معه"، متخذة أوضاع تصوير مختلفة، بررها البعض بمحاولة إبراز الإكسسوارات

وكشف الكاش مايوه ساقيها، واستعرضت من خلال الصور رشاقتها وجسدها الممشوق حيث ظهرت بإطلالة مميزة، ولإكمال إطلالتها الأنثوية الطاغية، تركت شعرها بتسريحة شعر مميزة "كيرلي" قصير مدرج، ونظارة شمسية وحقيبة مناسبة للبحر باللون الأبيض.

وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل مع إطلالتها الأخيرة لما تتسم به من جرأة واختلاف.

وتحظى صور وفيديوهات رانيا يوسف بتفاعل ملحوظ من جانب متابعيها، الذين بدورهم تتنوع ردود فعلهم خلال التعليقات ما بين إشادة ومدح وانتقاد في بعض الأحيان.



