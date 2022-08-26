رانيا يوسف… بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور ومتابع ايه الجمال ده .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تألقت الفنانة رانيا يوسف ، بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث تألقت بكاش مايوه باللون الأبيض ، كما يتميز بتفصيلة بسيطة، ودون أكمام، ومكشوف من الساقين ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في الماكياج على اختيار لوك ناعم ، فوضعت لمسات رقيقة من الماكياج، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذي يكشف جمالها، كما اختارت نظاره شمسية باللون الأبيض لاكمال اللوك.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي لتكشف عن جمالها.

ولم تتكلف رانيا يوسف، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.