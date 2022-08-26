نرمين الفقي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار بفستان مثير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت الفنانة نرمين الفقي، بفستان قصير باللون الزيتي، ومكشوف من الظهر ليكشف عن جمالها واناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نرمين الفقي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من البلاشر وأحمر الشفاه باللون البينك الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع عقد حول الرقبة مع ساعة لليد باللون الذهبي لاكمال ظهورها.