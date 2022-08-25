منه فضالي… بمايوه جرئ على شاطئ البحر ومعجب يشيد بجمالها الصارخ .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram.

وظهرت منة فضالي في الصور وهى تستمتع بأجواء البحر بملابس صيفية ومرتدية نظارة شمس خلال قضاء عطلتها الصيفية في إحدى شواطىء راس سدر.

وأبدى الجمهور إعجابه بإطلالة منة فضالي من خلال التعليقات قائلين: “جميلة يا منة” و”كل يوم حلاوة كدا” و”صباح العسل يا أحلى منة”.