جوهرة … بمايوه جرئ على شاطئ البحر فى أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الراقصة الشهيرة جوهرة أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

استعرضت جوهرة رشاقة قوامها وهي تستجم بالعطلة الصيفية الخاصة بها في أحد الأماكن الساحلية، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت مايوه ابيض مكشوف، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب.

وعلى جانب آخر ظهر مغني المهرجانات حسن شاكوش، في مقطع فيديو قصير نشرته الراقصة جوهرة – عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام – من أحدث حفل زفاف جمع بينهما.

ورقصت جوهرة في الفيديو على أغنية بسكوتاية مقرمشة، ليفاجأها حسن شاكوش بـ قبلة «بوسة»، لتقوم الراقصة بعدها باستكمال وصلة الرقص على أغانيه.

وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أحدث عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة، كليب مطربي المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان “بسكوتاية مقرمشة”، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.

وشاركت الراقصة جوهرة في فيلم”الفلوس” مع الفنان تامر حسني، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية” حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.