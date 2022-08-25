شاهد .. ديمي روز تظهر بدون ملابس بطريقة مثيرة في جلسة تصوير مثيرة!

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 25 أغسطس 2022 08:38 مساءً - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​، صورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثارت الصورة الحديثة لعارضة الأزياء ديمي روز، الجدل بين المتابعين، إذ بدت فيها عارية تماماً، وتستعرض جسدها وهي جالسة على الأرض بمكان عام، واكتفت بتغطية صدرها بأوراق الورود.

متابعو الجميلة روز، إنهالوا بالاعجابات والتعليقات على صورتها الحديثة، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة.

كما عبر البعض عن إعجابه بالإطلالة وتغزل بجمال ومفاتن عارضة الأزياء العالمية، فيما عبر البعض الآخر عن إستيائه خصوصاً أنها ظهرت في مكان عام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ديمي روز ضجة، بل سبق وظهرت عارية تماما في صور نشرتها عبر حسابها في موقع إنستغرام.

كما نشرت في وقت سابق صورة وهي تقف في منطقة غير معروفة، وترتدي، ولم ترتدِ حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية “حلمات” صدرها، بلاصقات على شكل قلب.

كانت هذه تفاصيل ديمي روز عارية تماما في أحدث جلسة تصوير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

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