نسرين طافش… بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور بعد أنباء طلاقها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد حذفها العديد من الصور رفقة زوجها مما جعل العديد من المتابعين في حالة تساؤل حول انفصالها.

وكان نفي زوج الفنانة نسرين طافش خبر أنفصالهما، وأن ما تم تداوله ما هو إلا شائعات.

وقد ظهرت الفنانة نسرين طافش من فرنسا، بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث تألقت بفستان أنيق وجذاب باللون الأبيض المزين بورود باللون البينك، كما يتميز بتفصيلة بسيطة، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش في الماكياج على اخيار لوك ناعم ، فوضعت لمسات رقيقة من الماسكارا، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذي يكشف جمالها.

كما أختارت نسرين طافش، ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية لتكشف عن جمالها.

ولم تتكلف نسرين طافش، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط باللون الذهبي.