شاهد .. الراقصة أليسار كما خلقها الله وتستعرض مفاتنها في كليب "في كل زمان"

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 25 أغسطس 2022 12:17 صباحاً - تسببت الراقصة اللبنانية أليسار في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب كليبها الجديد "في كل زمان"، الذي ظهرت فيه بملابس شبه عارية، وقامت بعمل حركات مثيرة.

ورفض عدد كبير من الفضائيات في مصر والعالم العربى عرض الكليب على شاشتها، بسبب كثرة المشاهد غير اللائقة، واكتفى منتج الكليب بعرضه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن أول من قدم الراقصة اللبنانية أليسار على الساحة الفنية كان المنتج أحمد السبكى من خلال فيلم "عيال حريفة" الذي عرض في عام 2015.