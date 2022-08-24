شاهد .. لورديانا تخرج عن صمتها وتشعل الساحل برقصه ببدلة رقص مكشوفة

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:17 مساءً - ضجت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ موقع التواصل الإجتماعي بنشرها فيديو جديد لها وهي ترقص في إحدى المناسبات الخاصة.



وظهرت لورديانا وهي ترقص بحماس كبير إلا أن ما لفت الأنظار إلى جانب رقصها بدلتها المكشوفة بشكل كبير إذ عبر كثر عن إعجابهم لإطلالتها الملفتة والفريدة.

الجدير بالذكر أنه وبعد إبتعادها عن الرقص في شهر رمضان، عادت الراقصة البرازيلية لورديانا لتنشر نشاطاتها في الرقص وكان أولها فيديو شاركته مؤخراً وسحرت لورديانا الأنظار بجمالها ورقصها المحترف بخفة وليونة ببدلة ذهبية اللون ذات تصميم فريد.