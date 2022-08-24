نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين رئيس… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار وتثير الجدل بين المتابعين .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تعد الفنانة المصرية واحدة من النجمات للاتي خطفن الأنظار خلال إجازة موسم صيف 2022، بإطلالاتها الجريئة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ بداية صيف 2022، حرصت ياسمين رئيس على مشاركة الجمهور صورها خلال عطلتها بشكل منتظم بإطلالات جذابة إلا أن بعضها عرضها للانتقادات بسبب جرأتها، وإليكي أجرأ إطلالات ياسمين رئيس خلال صيف 2022.

إطلالات ياسمين رئيس الصيفية

ظهرت في واحدة من إطلالاتها الصيفية معتمدة على التريكو، والتي تكونت من كروب توب من اللون الأسود ونسقت معه جيب قصيراً من اللونين البيج والأسود، وفضلت أن ترتدي جاكيت من نفس الخامة من اللون الأبيض.

لم تكن تلك الإطلالة الوحيدة التي اعتمدت فيها ياسمين رئيس على التريكو، فقد كان المفضل لها خلال هذا الصيف، حيث ظهرت بعدة إطلالات على البحر، من بينها فستان عار من منطقة البطن مصنوع من التريكو أيضاً باللون الأوف وايت.

اختلفت هذا الصيف بملابس البحر والهوت شورت، حيث وضعت بصمتها الخاصة على إطلالات النجمات والتي جاءت مختلفة عنهن بعض الشيء حيث غلب عليها الطابع الغجري المتمرد لتختلف عن الإطلالات الرياضية أو التي تعتمد على الفساتين الملونة فقط التي ظهرت بها أغلب النجمات.

ياسمين رئيس بالمايوه في صيف 2022

الأكثر إثارة للجدل في إطلالات ياسمين رئيس كانت المايوهات التي ظهرت بها هذا الموسم، وتعرضت بسببها لبعض الانتقادات التي وصفها البعض بالجرأة.

اختارت ياسمين في إحدى الإطلالات أن ترتدي طاقم مكون من قطعتين، الأولى عبارة عن جيب واسعة بها العديد من النقوشات، وأضافت لها توب أنيق من نفس النقوشات، وكان اللافت أنها عارية من منطقة الظهر.

وضعت ياسمين رئيس العديد من الإكسسوارات المميزة لهذه الإطلالات، وكانت عبارة عن مشغولات ذهبية فخمة مثل الأساور والسلاسل.

وتجنبت ياسمين رئيس العديد من التعليقات المسيئة على صورها خلال عطلاتها الصيفية وواصلت نشر الصور والاستوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.

وكانت أخر إطلالاتها ظهرت فيها برداء من قطعتين يكشف عن الخصر ومزركش بألوان مبهجة، مع غطاء خفيف للرأس بنفس التصميم ولكن بألوان مختلفة.