كنزى عمرو دياب… بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت كنزي دياب ابنة الهضبة عمرو دياب جمهورها بصورجديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت كنزي في الصور بإطلالة صيفية، وعلقت قائلة: “زوجان آخران من جلسة التصوير التجريبية”.

وعلقت شقيقة كنزي، نور عمرو دياب على الصور: “جميلة”.

وانهالت تعليقات الجمهور وعلق البعض: “جميلة، كيوت جدا، كنزي وكل ما ليا، أنتي بتقتليني”.

جدير بالذكر أن كنزي احتفلت مؤخرًا بتخرجها من جامعة أدنبرة في اسكتلندا بحضور شقيقتها ووالدتها زينة عاشور

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها: “جانا”، “كنزي”، “عبدالله”.