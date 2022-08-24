شاهد .. بعد غياب نادين الراسي تثير الجدال بظهورها شبه عاريه

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 24 أغسطس 2022 09:27 صباحاً - تمضي الممثلة اللبنانية نادين الراسي وقتها، اليوم، في أحد المسابح في لبنان، لتتمتع بأشعة الشمس الحارقة، ونشرت صورتها بالمايوه وأظهرت الجزء العلوي فقط، ولم تستعرض كل جسدها، وهذا يعني أن نادين تغيرت للأفضل كما وعدتنا ووعدت كل جمهورها.

في رمضان 2019، لا تشارك نادين في أي عمل درامي، في حين أن كل الممثلات اللبنانيات المهمات تشاركن في أعمال مختلفة وتتصدر كل من نادين نجيم، ماغي بو عصن، ورد الخال، كارين رزق الله وسيرين عبد النور.

اشقنا لمشاهدة نادين في عمل يعيدها للمنافسة مجدداً، لأن لا يزال اسمها قوياً ولم يخفت رغم كل ما مرت به من مشاكل.

حان الوقت لتعود نادين الراسي للساحة الفنية..