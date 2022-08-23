نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبى … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار بفستان مثير .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت اللبنانية هيفاء وهبي لأحدث جلسة تصوير، مستعرضة أناقتها ورشاقة قوامها وهي جالسة بداخل سيارتها، حيث شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، مرتدية فستان صيفي مصمم من قماش ناعم با الون مختلفة فيما انتعلت حذاءا بكعب عالي، تاركة خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل انسيابي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.