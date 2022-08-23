نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة فضالى … تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



خطفت منة فضالي الأنظار في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت توب اسود منقط باللون الأبيض بنصف كم هاي ستومك، وهو ما ابرز من أنوثتها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا عبر أكتافها بتسريحة إنسانية وناعمة، وهو ما تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.