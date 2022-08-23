نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تعاني من فقر الدم؟ .. احرص على تناول هذه المشروبات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر فقر الدم حالة طبية حيث تظهر خلايا الدم الحمراء عند حسابها أقل من الطبيعي. تختلف مستويات الهيموجلوبين القياسية عند الرجال والنساء. علامات مثل التعب بسهولة، والشحوب، والخفقان وضيق التنفس وحتى تساقط الشعر هي فقط من بين الأعراض العديدة التي قد تواجهها إذا تراجعت خلايا الدم الحمراء عن المستوى الطبيعي.

وفي هذا المقال سنعرفك على أفضل العصائر التي يمكنها أن تفيدك في حال الإصابة بفقر الدم.

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– عصير الكيوي: عصير الكيوي له دور مهم في تقوية الدم بشكل جيد، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم والمساعدة على علاجها، وذلك لأنه يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

– عصير الطماطم: تحتوي الطماطم على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان بشكل عام، ولتقوية الدم في الجسم بشكل خاص، فهي مصدر مهم للحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ولهذا يجب تناول كوب من عصير الطماطم يومياً للمصابين بفقر الدم.

– عصير الرمان: يحتوي الرمان على نسبة عالية من الحديد، الأمر الذي يساعد في علاج الكثير من حالات فقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم، إضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، لذلك يُنصح بشرب عصير الرمان بشكل يومي.

– مشروب الأعشاب: فقط اخلطي ملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة كبيرة أخرى من البابونج وملعقة كبيرة ثالثة من النعناع، ثم اغليهم في كمية من الماء على النار لمدة لا تزيد عن ال10 دقائق، ثم تناوليهِ بعد الغداء، وهذه الأعشاب الثلاثة معروفة باحتواءها على العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في علاج فقر الدم.