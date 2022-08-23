وداعاً للبواسير و آلامها .. قشور هذه الفاكهة تقضي عليها بشكل مذهل دون الحاجة لتدخلات جراحية !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الرمان من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفوائد المفيدة للجسم، وقشر الرمان لا يقل فائدة عن الرمان ذاته، ولكن ينصح بتجفيف قشر الرمان بدلا من شراءه من عند العطار. ويتم تجفيف قشر الرمان عن طريق غسل ثمرة الرمان جيدا، وتقطيعها "٤ أربع"، ثم قومي ازالة حبوب الرمان منه، وخذي قشر الرمان وقطعية لقطع صغيرة ليسهل عملية التجفيف. اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

ويساعد منقوع قشر الرمان في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويساهم قشر الرمان في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير، وذلك عن طريق شرب كوب من منقوع قشر الرمان لمدة ثلاث أيام الأسبوع، بحسب موقع هيلث لاين الطبي. ويساعد قشر الرمان في تهدئة أعراض التهاب اللوزتين والحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد في علاج مشاكل الفم والاسنان.

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