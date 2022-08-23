ميرهان حسين… بإطلالة أنثوية جريئة تخطف الأنظار بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميرهان حسين مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت ميرهان حسين وهي تستمتع بعطلتها الصيفية من الساحل، وظهرت بإطلالة ساحرة وأنثوية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة مريهان حسين

خطفت ميرهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت بتوب مشجر باللون الأصفر بنصف كم هاي ستومك، وعليه جيب قصير بنفس لون التوب، وظهرت حافية القدمين، وهو ما ابرز من أنوثتها.

وتركت ميرهان حسين شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة إنسانية وناعمة، وهو ما تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.