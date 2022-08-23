فتاة عراقية… تتهم عبد الله رشدى بهتك عرضها بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان “عراقية تتهم داعية مصرياً بهتك عرضها .. وعبد الله رشدي يرد”.

وعرض التقرير جزء من فيديو خاص بالسيدة العراقية جيهان جعفر التي ادعت أن عبدالله رشدي قام بهتك عرضها، قائلة “انا قلت له عاوزه امشي اول ما حصل الموضوع دا في الشقة .. انا قلت له عايزه امشي ومش عاوزه اقعد في البلد دي .. انا عايزه امشي .. قال لي يا هبلة انتي لحقتى اصلا تقعدي .. حرفيا”.

وتابع التقرير أن هناك اتهامات وجهتها سيدة عراقية إلى الداعية المصري عبدالله رشدي عبر فيديو بثته على صفحة بموقع الفيس بوك.

واضاف التقرير أن السيدة العراقية تدعي جيهان جعفر تقيم في أحدي الدول الأوروبية واتهمت عبدالله رشدي بهتك عرضها بعد خداعها ثم الهروب منها، والسيدة العراقية شرحت كيف بدات علاقتها بعبدالله رشدي، وقالت انها طلبت منه استشارة دينية عبر صفحته.