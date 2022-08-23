رانيا منصور… بإطلالة صيفية جريئة تشعل الانستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها ومتابعيها، بإطلالة صيفية جريئة لها في إحدى المدن السياحية.

وظهرت رانيا منصور، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي ترتدي فستانا صيفيا قصيرا، ولاقت الصور إعجاب الكثيرين من جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور مسلسل “السيدة زينب” الذي ضم نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبدالمغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عزالعرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاوري، وأشرف عبدالغفور، وحسام داغر وآخرون، وهو من إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.