بعد رهف القنون.. مشهورة سعودية تعلن إنضمامها لموقع إباحي وتنشر أول صورة لجسدها وهي عارية كما خلقها الله ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:15 مساءً - أثارت نجمة سعودية مشهورة، موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورا جديدة لها وهي عارية تماماً. وتفاجئ المتابعون، بالنجمة السعودية "مودل جيجي" المعروفة بـ"باربي نجد"، بعد نشرها صورة عارية لها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"

وظهرت مودل جيجي في الصورة وهي عارية تماما، مرفقة الصورة برابط موقع "Only Fan" الإباحي، معلنه عن انضمامها له.

وكثيرا ما تثير الشابة السعودية غضبا بين متابعيها بسبب الصور والفيديوهات الجريئة التي تنشرها، وتعرف مودل جيجي نجد بأنها تتماثل بلعبة باربي، وتعرف نفسها بأنها أول عارضة أزياء سعودية، أو أول "بيكيني موديل". وتحضى بقاعدة متابعين بلغت نحو 150 ألف متابع.

وهاجم الجمهور إطلالات مودل جيجي بسبب ابتعادها عن قيم وعادات بلادها، بالإضافة إلى اتهامها بتعمد الإغراء في سبيل تحقيق الشهرة ولتتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل.

يذكر أن جيجي ليست السعودية الأولي التي انضمت إلى موقع إباحي لنشر الصورة، حيث سبقتها الشابة رهف القنون قبل فترة وجيزة.

ويمتنع دوت الخليج عن نشر الصور احتراماً لمتابعيها الكرام.