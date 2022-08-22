ابنة عمرو دياب عارية تماماً من نصفها الأسفل ومتابع : نسيت البنطلون.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة من الجدل أثارتها نور ابنة عمرو دياب بسبب ملابسها التي ظهرت بها في أحدث جلسة تصوير.

نور عمرو دياب

سخرية الجمهور من نور عمرو دياب

ونشرت نور ابنة عمرو دياب صورا جديدة على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وظهرت نور في الصور بملابس قصيرة للغاية مما جعل البعض يسخر منها ببعض التعليقات وأبرزها : ابنة عمرو دياب نسيت البنطلون وقال أخر انا متابعك بس علشان عمرو دياب.

زفاف نور ابنة عمرو دياب

وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب وشيرين رضا بمليونير اوربي حيث سيكون حفل اسطوري.

شيرين رضا تتحدث عن أبنتها

واثارت الفنانة شيرين رضا الجدل بعد تصريحتها في برنامج et عندما صرحت عن زواج بنتها نور عمرو دياب .

نور عمرو دياب

وأكدت بعدم تدخلها في حياتها الشخصية وانها حرة في اختيارها دون ان تحدد موعد الزفاف علي الهواء.

ومن المعروف ان هناك قصة حب بين نور عمرو دياب واحد الشباب البريطانين وتداول متابعيها قصة حبها بمليونير اوربي . وكانت واصلت صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي خبر زفاف نور ابنة عمرو دياب وشيرين رضا بزفاف اسطوري من مليونير اوربي.