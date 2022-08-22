أفضل تطبيقات تعديل الصور للهاتف 2022

يمكنك تعديل الصورة إلى الأفضل عن طريق الموبايل، ليس عليك تحرير الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لأن متجر Google Play يحتوي على مئات من تطبيقات التحرير الرائعة، لذلك قررنا عرض برامج تعديل الصور من أجلك.

تطبيق PicsArt

Picsart هو تطبيق لتحرير الصور إنه أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، هو خيار متعدد يتيح لك التحكم الكامل في طريقة تحرير الصور.

يحتوي البرنامج على مجموعة متنوعة غنية وواسعة من أدوات تحرير الصور، بدءًا من أدوات تحرير الصور والرسم والفرشة الفنية وإنشاء طبقات، بما في ذلك أدوات التحسين والفلاتر والملصقات الفنية والإطارات لإنشاء الملصقات.

يمنحك كل ما تحتاجه لتحرير الصور وإنشاء صور مذهلة ورائعة، خاصةً أنه الكل في واحد، يمكنك الاشتراك في الإصدار المدفوع للوصول إلى المحتوى الحصري وجميع الميزات والإضافات المتميزة في التطبيق.

لتحميل تطبيق PicsArt **من هنا**

تطبيق Snapseed

يشتمل التطبيق على 29 أداة ومرشح، بما في ذلك (إزالة العناصر غير المرغوب بها – الفرشة والتدوير – القص – النص – النقش على الصور – التعديلات الانتقائية)، ويمكن ضبط جميع الأنماط بالتحكم الدقيق، ويتم فتح ملفات JPG و RAW، ويتم حفظ المظهر الفردي وتطبيقه إلى صورة جديدة محسنة.

باستخدام الفرشة يمكنك تحديد التعرض والسطوع والتشبع بشكل انتقائي وإزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الصور الجماعية وإضافة نص إلى الصور والتحكم بدقة في مستويات السطح وإضافة لمعان دقيق للصور.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا التطبيق على العديد من الميزات الأخرى، فهو في الواقع أحد أفضل برامج تحرير الصور الاحترافية للهواتف المحمولة، لأنه بسيط وسهل الاستخدام، ولا يستهلك الكثير من موارد الهاتف المحمول، ويمكنه تحسين الصور في نقرة واحدة.

لتحميل تطبيق Snapseed **من هنا**

تطبيق Remini

يعد Remini من أفضل البرامج لتحسين جودة الصورة الضعيفة وإزالة التشويش، فهو من أشهر تطبيقات تحسين الصور وأكثرها استخدامًا لأن البرنامج يستخدم ATI لإصلاح الصور وتصحيح الأخطاء في الصور القديمة.

يحتوي هذا البرنامج على العديد من الميزات القوية التي لا تمتلكها البرامج الأخرى، مما يجعله أكثر إثارة لأنه يمكنك تحويل الصور إلى صور عالية الدقة واستعادة الصور القديمة والمخدوشة، بما في ذلك إظهار اللون الحقيقي للصور القديمة بالأبيض والأسود.

لتحميل تطبيق Remini **من هنا**

تطبيق Photoshop Express

يأتي Photoshop Express، الإصدار المصغر من Photoshop للكمبيوتر، مع معظم أدوات تحرير وتصميم الصور مما يتيح لك تصميم الصور بشكل احترافي.

يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من السمات والتأثيرات والخلفيات، والتي يمكنك من خلالها تحسين صورك وإزالة العناصر غير المرغوب فيها والضوضاء وإنشاء صور مجمعة وإضافة عوامل تصفية وتأثيرات إلى الصور واقتصاص الصور وتدويرها بنقرة واحدة.

لتحميل تطبيق Photoshop Express **من هنا**