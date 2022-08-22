تردد قناة ON Time Sports 2022

تردد قناة ON Time Sports .التي يتابعها العديد من عشاق الساحرة المستديرة. تردد قناة ON Time Sports 1 تردد قناة ON Time Sports 2 تردد قناة الأهلي الجديد تردد قناة الزمالك الجديد (نايل سات) تردد قناة الزمالك الجديد (عرب سات) يمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباريات الدوري المصري 2022 من خلال مجموعة قنوات ON Sports والتي يمكن ضبطها على الترددات التالية: تردد قناة ON Time Sports 1 – القمر الصناعي: نايل سات – الجودة : SD – تردد القناة: 10853. – الاستقطاب: أفقي H. – معدل الترميز: 27500. – معامل التصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة ON Time Sports 2 – القمر الصناعي: نايل سات. – الجودة: SD – التردد: 11449. – معدل الترميز: 27500. – معدل تصحيح الخطأ: 6/5. – الاستقطاب: أفقي. بالإضافة إلى مجموعة قنوات On time Sports، هناك العديد من القنوات الرياضية التي تعرض تحليلات حية للألعاب المحلية، وهي كالآتي: تردد قناة الأهلي الجديد – القمر الصناعي: نايل سات. – التردد: 11747. – معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500. – معامل الاستقطاب: H تردد قناة الزمالك الجديد (نايل سات) – القمر الصناعي: نايل سات. – التردد: 12092. – الاستقطاب: عمودي. – معدل الترميز: 27500. – معامل تصحيح الخطأ: 6/5 تردد قناة الزمالك الجديد (عرب سات) – القمر الصناعي: عرب سات. – التردد: 11595. – الاستقطاب: عمودي. – معدل الترميز: 27500. – معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

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