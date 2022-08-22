نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هكذا تؤثر القهوه على القولون العصبي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

لب القهوة فوائد صحية عديدة إلى جانب اليقظة وتحفيز الطاقة، فتناولها بانتظام يرتبط بانخفاض الوفيات السرطانية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع2. ووفقاً للباحثة ليزا غانجهو اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي في جامعة نيويورك: "قد يقلل استهلاك القهوة المعتدل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل متلازمة التمثيل الغذائي، أو السمنة، أو داء السكري، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو بعض أنواع السرطان". ويعتقد باحثون أن ما يجمع بين القهوة والتأثير على هذه المشاكل الصحية المختلفة هو "ميكروبيوم الأمعاء". وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة "نيوترينتس" أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يرتبط بالتغيرات في بعض مجموعات الجراثيم المعوية التي قد يلعب فيها البوليفينول الغذائي والكافيين دوراً. وتعمل القهوة كمنشط داخل القناة الهضمية، فهي تحرّك الأمعاء وتدفع إلى الذهاب إلى الحمّام، ما يمنع نمو وتكدّس البكتريا الضارة، في الوقت الذي تحتوي القهوة فيه على عناصر نباتية تحفّز نمو البكتريا الجيدة، وهو ما يخفّف من أعراض متلازمة القولون العصبي. ويعتبر تناول 3 فناجين قهوة يومياً صحياً، حيث لا ينبغي أن يزيد معدّل الكافيين اليومي عن 400 ملغ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هكذا تؤثر القهوه على القولون العصبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.