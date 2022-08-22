ماهي الأوقات التي يكون فيها شرب الماء مفيداً لجسمك؟ الإجابة ستفاجئك!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعد شرب الماء ضرورياً في جميع الأوقات. لكن هنالك أوقات محددة يُستساغ فيها شرب الماء. منها الآتي عند الاستيقاظ من النوم: قد يكون الماء كافياً لتحفيز الجسم على البدء مجددًا بالعمل بعد الاستيقاظ في الصباح الباكر. خاصة في حال إهمال تناول وجبة الإفطار. اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

قبل تناول وجبة الطعام: يُساهم شرب الماء قبل الطعام في إضفاء مزيدٍ من الشبع. والامتلاء على المعدة، كما أن لذلك أثرا كبيرا على جاهزية المعدة لاستقبال الطعام. والبدء بالعملية الهضمية. قبل وبعد ممارسة الأنشطة الرياضية: يحتاج الجسم إلى شرب أكواب عديدة من الماء قبل البدء. وبعد الانتهاء من ممارسة الأنشطة البدنية لحمايته من الجفاف. خاصة عند ممارسة هذه الأنشطة في الأجواء الحارة. اثناء فترة المرض: تنصح الأمهات أبنائهن بضرورة شرب الماء. والسوائل أثناء فترة المرض. وهذه النصيحة ليست عبثية. عند الشعور بالتعب: يؤدي الجفاف إلى الشعور بالتعب والإعياء. وعليه فإنه من الأنسب المبادرة بشرب الماء حين الشعور بالتعب. كما أن الماء قد يكون كافٍ لتحفيز الدماغ. وإعطائه دفعة للقيام بالأنشطة الذهنية اللازمة أثناء المواقف التي تتطلب مستوى عالٍ من التركيز.

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